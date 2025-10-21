- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
599
Kârla kapanan işlemler:
347 (57.92%)
Zararla kapanan işlemler:
252 (42.07%)
En iyi işlem:
12.05 USD
En kötü işlem:
-52.45 USD
Brüt kâr:
142.50 USD (12 188 pips)
Brüt zarar:
-516.47 USD (23 081 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (12.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19.53 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.17
Alım-satım etkinliği:
60.13%
Maks. mevduat yükü:
36.55%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
599
Ort. tutma süresi:
23 saniye
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
270 (45.08%)
Satış işlemleri:
329 (54.92%)
Kâr faktörü:
0.28
Beklenen getiri:
-0.62 USD
Ortalama kâr:
0.41 USD
Ortalama zarar:
-2.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-8.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-81.18 USD (4)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
374.85 USD
Maksimum:
374.85 USD (37.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.49% (374.85 USD)
Varlığa göre:
9.27% (65.21 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|599
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-374
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-11K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12.05 USD
En kötü işlem: -52 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +12.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.26 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|4.10 × 70
İnceleme yok