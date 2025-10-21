SinyallerBölümler
AW Gold TickMill
Adi Widhiarnatha As

AW Gold TickMill

Adi Widhiarnatha As
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -37%
Tickmill-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
599
Kârla kapanan işlemler:
347 (57.92%)
Zararla kapanan işlemler:
252 (42.07%)
En iyi işlem:
12.05 USD
En kötü işlem:
-52.45 USD
Brüt kâr:
142.50 USD (12 188 pips)
Brüt zarar:
-516.47 USD (23 081 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (12.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19.53 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.17
Alım-satım etkinliği:
60.13%
Maks. mevduat yükü:
36.55%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
599
Ort. tutma süresi:
23 saniye
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
270 (45.08%)
Satış işlemleri:
329 (54.92%)
Kâr faktörü:
0.28
Beklenen getiri:
-0.62 USD
Ortalama kâr:
0.41 USD
Ortalama zarar:
-2.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-8.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-81.18 USD (4)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
374.85 USD
Maksimum:
374.85 USD (37.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.49% (374.85 USD)
Varlığa göre:
9.27% (65.21 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 599
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -374
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -11K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12.05 USD
En kötü işlem: -52 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +12.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.26 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
TitanFX-03
3.00 × 4
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
ZealCapitalMarketSC-Live
4.10 × 70
15 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.21 04:28
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.21 04:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 04:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
