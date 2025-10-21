- Büyüme
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Apresentação:
- Sinal baseado no Expert publicado "Regressão Linear" da CIT Group que é especializado na bolsa brasileira (B3).
- https://www.mql5.com/pt/market/product/144416
Objetivo:
- Especificamente desenvolvido para o perfil de pessoas que operam daytrade no mercado futuro (Índice WIN).
Funcionamento:
- Opera dentro do canal de regressão linear, configurado conforme parâmetros
Funcionalidades Ativas:
- Ganho diário de 35 reais por contrato
- Gerenciamento ativo para aumentar volume de contratos a cada 2000 reais de ganho (utilizado para margem de segurança)
- Operacional para o limite de 10 contratos (ou 20000 reais) efetuando os saques reais da conta e rebaixando a mão para 4 contratos novamente (8mil reais)
Objetivo final do sinal:
- Ter ganhos diários em média de 1% ao dia de forma segura e sem arriscar o capital.
- Ao chegar nos ganhos máximos, retiradas da conta para geração de patrimônio para renda fixa posteriormente.