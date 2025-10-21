- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
74
Kârla kapanan işlemler:
59 (79.72%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (20.27%)
En iyi işlem:
11.19 USD
En kötü işlem:
-6.21 USD
Brüt kâr:
104.11 USD (4 336 pips)
Brüt zarar:
-19.61 USD (1 454 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (29.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
29.45 USD (10)
Sharpe oranı:
0.50
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
20 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
13.61
Alış işlemleri:
45 (60.81%)
Satış işlemleri:
29 (39.19%)
Kâr faktörü:
5.31
Beklenen getiri:
1.14 USD
Ortalama kâr:
1.76 USD
Ortalama zarar:
-1.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-6.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.21 USD (1)
Aylık büyüme:
54.21%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
6.21 USD (3.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|13
|GBPJPY
|12
|GBPAUD
|12
|GBPNZD
|8
|GBPCAD
|8
|EURNZD
|8
|archived
|4
|EURAUD
|4
|NZDCAD
|2
|USDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|EURJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|CHFJPY
|14
|GBPJPY
|13
|GBPAUD
|17
|GBPNZD
|2
|GBPCAD
|3
|EURNZD
|5
|archived
|17
|EURAUD
|6
|NZDCAD
|4
|USDJPY
|0
|NZDJPY
|0
|EURJPY
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|CHFJPY
|544
|GBPJPY
|694
|GBPAUD
|665
|GBPNZD
|353
|GBPCAD
|-179
|EURNZD
|271
|archived
|0
|EURAUD
|236
|NZDCAD
|119
|USDJPY
|55
|NZDJPY
|61
|EURJPY
|62
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.19 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +29.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.21 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 4
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Monex-Server2
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 6
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 14
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 2
|
NPBFX-Real
|0.00 × 7
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 8
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
FBS-Real-12
|0.00 × 4
|
EurotradeSA-Live01
|0.00 × 2
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 4
|
Maxco-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
Stable profit sys
İnceleme yok