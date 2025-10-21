SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / CoffeeTime
Verapan Ruampatanakit

CoffeeTime

Verapan Ruampatanakit
0 inceleme
16 hafta
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
74
Kârla kapanan işlemler:
59 (79.72%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (20.27%)
En iyi işlem:
11.19 USD
En kötü işlem:
-6.21 USD
Brüt kâr:
104.11 USD (4 336 pips)
Brüt zarar:
-19.61 USD (1 454 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (29.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
29.45 USD (10)
Sharpe oranı:
0.50
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
20 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
13.61
Alış işlemleri:
45 (60.81%)
Satış işlemleri:
29 (39.19%)
Kâr faktörü:
5.31
Beklenen getiri:
1.14 USD
Ortalama kâr:
1.76 USD
Ortalama zarar:
-1.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-6.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.21 USD (1)
Aylık büyüme:
54.21%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
6.21 USD (3.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CHFJPY 13
GBPJPY 12
GBPAUD 12
GBPNZD 8
GBPCAD 8
EURNZD 8
archived 4
EURAUD 4
NZDCAD 2
USDJPY 1
NZDJPY 1
EURJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CHFJPY 14
GBPJPY 13
GBPAUD 17
GBPNZD 2
GBPCAD 3
EURNZD 5
archived 17
EURAUD 6
NZDCAD 4
USDJPY 0
NZDJPY 0
EURJPY 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CHFJPY 544
GBPJPY 694
GBPAUD 665
GBPNZD 353
GBPCAD -179
EURNZD 271
archived 0
EURAUD 236
NZDCAD 119
USDJPY 55
NZDJPY 61
EURJPY 62
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.19 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +29.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.21 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live06
0.00 × 4
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Monex-Server2
0.00 × 3
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 6
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 14
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 2
NPBFX-Real
0.00 × 7
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 8
RoboForex-Prime
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
FBS-Real-12
0.00 × 4
EurotradeSA-Live01
0.00 × 2
TradersWay-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 4
Maxco-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
101 daha fazla...
