Tospol Toommala

VeryRisk001

Tospol Toommala
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 46%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
63
Kârla kapanan işlemler:
39 (61.90%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (38.10%)
En iyi işlem:
14.71 USD
En kötü işlem:
-16.37 USD
Brüt kâr:
142.48 USD (1 270 070 pips)
Brüt zarar:
-111.29 USD (1 046 552 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (4.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
26.55 USD (5)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.61%
En son işlem:
22 dakika önce
Hafta başına işlemler:
66
Ort. tutma süresi:
32 dakika
Düzelme faktörü:
1.13
Alış işlemleri:
42 (66.67%)
Satış işlemleri:
21 (33.33%)
Kâr faktörü:
1.28
Beklenen getiri:
0.50 USD
Ortalama kâr:
3.65 USD
Ortalama zarar:
-4.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-19.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-27.66 USD (2)
Aylık büyüme:
45.58%
Algo alım-satım:
56%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.10 USD
Maksimum:
27.66 USD (56.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.78% (23.36 USD)
Varlığa göre:
21.91% (13.75 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 63
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 31
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 224K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.71 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +4.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real15
11.00 × 2
FBS-Real
8078.00 × 1
This is very risky. do not coppy
İnceleme yok
2025.10.21 03:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.21 01:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 01:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
VeryRisk001
Ayda 30 USD
46%
0
0
USD
63
USD
1
56%
63
61%
100%
1.28
0.50
USD
53%
1:200
