Qing Tang Yang

XAUUSD8888

Qing Tang Yang
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 499.99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 60%
MaxainGroup-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 405
Kârla kapanan işlemler:
2 289 (67.22%)
Zararla kapanan işlemler:
1 116 (32.78%)
En iyi işlem:
438.20 USD
En kötü işlem:
-283.50 USD
Brüt kâr:
26 432.47 USD (1 020 626 pips)
Brüt zarar:
-20 051.45 USD (960 084 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (60.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
851.71 USD (11)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.57%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
935
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
5.94
Alış işlemleri:
1 779 (52.25%)
Satış işlemleri:
1 626 (47.75%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
1.87 USD
Ortalama kâr:
11.55 USD
Ortalama zarar:
-17.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-955.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-955.41 USD (10)
Aylık büyüme:
24.07%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 074.61 USD (6.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.43% (697.88 USD)
Varlığa göre:
0.39% (74.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.pro 3405
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.pro 6.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.pro 60K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +438.20 USD
En kötü işlem: -284 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +60.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -955.41 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxainGroup-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.20 22:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
XAUUSD8888
Ayda 499.99 USD
60%
0
0
USD
19K
USD
12
100%
3 405
67%
100%
1.31
1.87
USD
6%
1:100
