SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Gold pending orders
Ricky Zoltan Beznec

Gold pending orders

Ricky Zoltan Beznec
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 33%
Tickmill-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
102
Kârla kapanan işlemler:
77 (75.49%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (24.51%)
En iyi işlem:
28.44 USD
En kötü işlem:
-28.39 USD
Brüt kâr:
597.77 USD (60 309 pips)
Brüt zarar:
-515.69 USD (50 992 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (119.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
126.00 USD (5)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
35.23%
Maks. mevduat yükü:
2.75%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.64
Alış işlemleri:
79 (77.45%)
Satış işlemleri:
23 (22.55%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
0.80 USD
Ortalama kâr:
7.76 USD
Ortalama zarar:
-20.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-79.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-79.13 USD (3)
Aylık büyüme:
71.31%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
116.42 USD
Maksimum:
128.21 USD (42.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.56% (116.39 USD)
Varlığa göre:
4.14% (13.74 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 102
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 82
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 9.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +28.44 USD
En kötü işlem: -28 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +119.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -79.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 972
Tickmill-Live
2.68 × 6357
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
19 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
system of trading has 3 seperate expert advisors trading only  gold. nothing else.2 have pending orders with stop loss and take profit.the other is scalping method.
İnceleme yok
2025.10.20 23:06
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.41% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 23:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 22:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold pending orders
Ayda 30 USD
33%
0
0
USD
332
USD
12
99%
102
75%
35%
1.15
0.80
USD
47%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.