İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
117.00 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
117.00 USD (240 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
1 (117.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
117.00 USD (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.60%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
1 (100.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
117.00 USD
Ortalama kâr:
117.00 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
2.13%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
12.38% (695.40 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|117
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|240
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +117.00 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +117.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live32" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.11 × 61
|
ICMarketsSC-Live16
|0.50 × 135
|
ICMarketsSC-Live27
|0.51 × 369
|
ICMarketsSC-Live20
|0.70 × 169
|
ICMarketsSC-Live05
|0.80 × 5
|
Exness-Real7
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|1.41 × 274
|
RoboForex-Prime
|1.47 × 218
|
ICMarketsSC-Live11
|1.76 × 42
|
ICMarketsSC-Live33
|1.77 × 752
|
ICMarketsSC-Live32
|1.92 × 322
|
KeyToMarkets-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|2.12 × 2187
|
JustForex-Live2
|2.14 × 49
|
ICMarketsSC-Live25
|2.14 × 14
|
VantageInternational-Live 8
|2.29 × 7
|
ICTrading-Live29
|2.40 × 35
|
ICMarketsSC-Live18
|2.97 × 60
|
TitanFX-06
|3.00 × 8
|
AUSForex-Live 2
|3.20 × 10
|
EBCGroup-Live
|3.33 × 18
Haval Mamar — Entrepreneur, Investor, Financial Strategist, and Humanitarian
Born: January 8, 1997
Birthplace: Erbil, Kurdistan Region
Residence: Kyiv, Ukraine
|Net Profits: ≈ $1.2 million
Haval Mamar is a Kurdish-born entrepreneur, professional investor, and financial strategist based in Kyiv, Ukraine. Known for his disciplined trading in U.S. stocks and gold, he has built a diverse investment portfolio across the U.S. and Frankfurt stock exchanges, achieving cumulative net profits exceeding $1.2 million by 2025.
He holds two master’s degrees in International Business and International Relations, and is currently a PhD candidate at the Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, specializing in international economics and market strategy. His academic work often focuses on the intersection of global finance, geopolitical dynamics, and sustainable business models.
Beyond finance, Haval Mamar is widely recognized for his humanitarian and journalistic work during the war in Ukraine. He has volunteered with the United Nations and international NGOs, organized humanitarian aid across five countries, and provided analytical reporting on Ukraine’s situation to Kurdish and global media outlets.
As an independent market analyst, Mamar regularly publishes insights on gold trends, U.S. equities, and geopolitical risk impacts on emerging markets. He has earned a reputation as a transparent and ethical investor, combining analytical precision with humanitarian purpose.
Fluent in Kurdish, English, Ukrainian, Russian, and Arabic, and currently learning German and Italian, he represents a new generation of global entrepreneurs bridging financial intelligence with social responsibility.
