Haval Ali Mamar Mamar

MamarHaval

Haval Ali Mamar Mamar
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 97 USD karşılığında kopyalayın
0%
ICMarketsSC-Live32
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
117.00 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
117.00 USD (240 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
1 (117.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
117.00 USD (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.60%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
1 (100.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
117.00 USD
Ortalama kâr:
117.00 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
2.13%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
12.38% (695.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 117
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 240
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +117.00 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +117.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live32" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.11 × 61
ICMarketsSC-Live16
0.50 × 135
ICMarketsSC-Live27
0.51 × 369
ICMarketsSC-Live20
0.70 × 169
ICMarketsSC-Live05
0.80 × 5
Exness-Real7
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
1.41 × 274
RoboForex-Prime
1.47 × 218
ICMarketsSC-Live11
1.76 × 42
ICMarketsSC-Live33
1.77 × 752
ICMarketsSC-Live32
1.92 × 322
KeyToMarkets-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
2.12 × 2187
JustForex-Live2
2.14 × 49
ICMarketsSC-Live25
2.14 × 14
VantageInternational-Live 8
2.29 × 7
ICTrading-Live29
2.40 × 35
ICMarketsSC-Live18
2.97 × 60
TitanFX-06
3.00 × 8
AUSForex-Live 2
3.20 × 10
EBCGroup-Live
3.33 × 18
Haval Mamar — Entrepreneur, Investor, Financial Strategist, and Humanitarian

Born: January 8, 1997 
Birthplace: Erbil, Kurdistan Region
Residence: Kyiv, Ukraine  
|Net Profits: ≈ $1.2 million

Haval Mamar is a Kurdish-born entrepreneur, professional investor, and financial strategist based in Kyiv, Ukraine. Known for his disciplined trading in U.S. stocks and gold, he has built a diverse investment portfolio across the U.S. and Frankfurt stock exchanges, achieving cumulative net profits exceeding $1.2 million by 2025.

He holds two master’s degrees in International Business and International Relations, and is currently a PhD candidate at the Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, specializing in international economics and market strategy. His academic work often focuses on the intersection of global finance, geopolitical dynamics, and sustainable business models.

Beyond finance, Haval Mamar is widely recognized for his humanitarian and journalistic work during the war in Ukraine. He has volunteered with the United Nations and international NGOs, organized humanitarian aid across five countries, and provided analytical reporting on Ukraine’s situation to Kurdish and global media outlets.

As an independent market analyst, Mamar regularly publishes insights on gold trends, U.S. equities, and geopolitical risk impacts on emerging markets. He has earned a reputation as a transparent and ethical investor, combining analytical precision with humanitarian purpose.

Fluent in Kurdish, English, Ukrainian, Russian, and Arabic, and currently learning German and Italian, he represents a new generation of global entrepreneurs bridging financial intelligence with social responsibility.

İnceleme yok
2025.10.20 22:06
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.20 22:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 22:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MamarHaval
Ayda 97 USD
0%
0
0
USD
5.6K
USD
1
0%
1
100%
100%
n/a
117.00
USD
12%
1:500
