İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
4 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (50.00%)
En iyi işlem:
6.47 EUR
En kötü işlem:
-10.65 EUR
Brüt kâr:
15.58 EUR (408 pips)
Brüt zarar:
-26.52 EUR (632 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (2.97 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
6.47 EUR (1)
Sharpe oranı:
-0.22
Alım-satım etkinliği:
7.30%
Maks. mevduat yükü:
6.56%
En son işlem:
8 dakika önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
17 dakika
Düzelme faktörü:
-0.47
Alış işlemleri:
6 (75.00%)
Satış işlemleri:
2 (25.00%)
Kâr faktörü:
0.59
Beklenen getiri:
-1.37 EUR
Ortalama kâr:
3.90 EUR
Ortalama zarar:
-6.63 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-15.77 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-15.77 EUR (2)
Aylık büyüme:
-1.36%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17.07 EUR
Maksimum:
23.34 EUR (2.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.87% (23.29 EUR)
Varlığa göre:
2.15% (17.25 EUR)
Dağılım
Sembol
İşlemler
Sell
Buy
USDJPY
8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol
Brüt kâr, USD
Zarar, USD
Kâr, USD
USDJPY
-12
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
Sembol
Brüt kâr, pips
Zarar, pips
Kâr, pips
USDJPY
-224
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.47 EUR
En kötü işlem: -11 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +2.97 EUR
Maksimum ardışık zarar: -15.77 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-ECN
|0.55 × 65
|
Exness-MT5Real28
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
ClonTrader-Live
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|2.81 × 73
|
FusionMarkets-Live
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|5.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|7.50 × 2
|
OctaFX-Real2
|7.80 × 5
|
RoboForex-Pro
|9.00 × 24
|
FBS-Real
|10.00 × 1
|
FXGT-Live
|11.50 × 2
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-1%
0
0
USD
USD
794
EUR
EUR
1
100%
8
50%
7%
0.58
-1.37
EUR
EUR
3%
1:500