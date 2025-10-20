- Büyüme
İşlemler:
90
Kârla kapanan işlemler:
79 (87.77%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (12.22%)
En iyi işlem:
39.98 USD
En kötü işlem:
-14.53 USD
Brüt kâr:
434.41 USD (43 422 pips)
Brüt zarar:
-92.11 USD (9 205 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (245.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
245.96 USD (36)
Sharpe oranı:
0.56
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.81%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
92
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
3.79
Alış işlemleri:
90 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
4.72
Beklenen getiri:
3.80 USD
Ortalama kâr:
5.50 USD
Ortalama zarar:
-8.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-43.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-47.85 USD (4)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
90.25 USD (4.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
2.13% (47.21 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|90
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|342
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|34K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
En iyi işlem: +39.98 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +245.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -43.04 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
İnceleme yok
