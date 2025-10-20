SinyallerBölümler
Simone Zappatini

PolePole

Simone Zappatini
0 inceleme
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
0
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.00 EUR
En kötü işlem:
0.00 EUR
Brüt kâr:
0.00 EUR
Brüt zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 EUR (0)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.00 EUR
Ortalama kâr:
0.00 EUR
Ortalama zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 EUR (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
0.00 EUR (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.00 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +0.00 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Signal based on PolePole EA 

- XAUUSD/XAUEUR
- 2 timeframes (M30/H1)
- just 1 order at a time per timeframe
- no grid or martingale
- moderate/high risk
- return expected 5%-10% / month
- 100% auto trading based on PolePole EA activity
- 300$ min account
- Hedging required
- No manipulation of the deposit through withdrawals or refunding to hide the real drawdown and stabilize the profit

Note:
this signal is intended as a demonstration of the effectiveness of the PolePole EA rather than to maximize profit the live signal (i.e. the EA) does not place orders every day, but only when the right conditions are met the performance of the live signal may be slightly worse compared to running the EA directly due to slippage

