İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
13 (81.25%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (18.75%)
En iyi işlem:
3.50 USD
En kötü işlem:
-5.05 USD
Brüt kâr:
17.12 USD (1 704 pips)
Brüt zarar:
-15.27 USD (1 509 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (11.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.34 USD (8)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
20.54%
Maks. mevduat yükü:
1.01%
En son işlem:
47 dakika önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
0.20
Alış işlemleri:
16 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
0.12 USD
Ortalama kâr:
1.32 USD
Ortalama zarar:
-5.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-5.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.05 USD (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.42 USD
Maksimum:
9.42 USD (4.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.70% (9.41 USD)
Varlığa göre:
2.17% (4.38 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDu
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDu
|195
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
The minimum initial deposit at Dupoin for a micro account is $50. For standard accounts, the minimum is $200. The minimum lot size is 0.01 lot. Choose a rate of $1 = IDR 10,000. If you're interested in using autotrade on Dupoin, we recommend opening a standard account, as the spread is lower, resulting in greater profit potential. If you need money, you can withdraw it immediately, leaving $50 as capital, as long as the spread is low. For example, a micro account has a spread of XAU 32, while a standard account only has $25. However, if funds are limited, feel free to open a micro account with a $50 spread, which falls into the High Risk category. There is no safe capital; there is capital with low or high risk. Measure your risk carefully by looking at the Maximum Equity Drawdown with a minimum period of 6 months.
