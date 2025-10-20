SinyallerBölümler
Dalwadi Amitkumar Navinchandra

Gold run

Dalwadi Amitkumar Navinchandra
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
147
Kârla kapanan işlemler:
139 (94.55%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (5.44%)
En iyi işlem:
43.42 USD
En kötü işlem:
-40.91 USD
Brüt kâr:
556.66 USD (458 853 pips)
Brüt zarar:
-51.25 USD (43 381 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
59 (189.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
189.63 USD (59)
Sharpe oranı:
0.54
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.09%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
12.29
Alış işlemleri:
136 (92.52%)
Satış işlemleri:
11 (7.48%)
Kâr faktörü:
10.86
Beklenen getiri:
3.44 USD
Ortalama kâr:
4.00 USD
Ortalama zarar:
-6.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-41.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-41.13 USD (2)
Aylık büyüme:
36.28%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
41.13 USD (2.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
1.05% (15.74 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 121
AUDCAD 26
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 413
AUDCAD 92
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 413K
AUDCAD 2.1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +43.42 USD
En kötü işlem: -41 USD
Maksimum ardışık kazanç: 59
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +189.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -41.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXOpen-Real1
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
Exness-Real24
0.00 × 1
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
Axi-US16-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
FTMO-Server2
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US09-Live
0.00 × 2
ECMarkets-Live05
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
87 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.20 17:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Kopyala

