- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
147
Kârla kapanan işlemler:
139 (94.55%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (5.44%)
En iyi işlem:
43.42 USD
En kötü işlem:
-40.91 USD
Brüt kâr:
556.66 USD (458 853 pips)
Brüt zarar:
-51.25 USD (43 381 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
59 (189.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
189.63 USD (59)
Sharpe oranı:
0.54
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.09%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
12.29
Alış işlemleri:
136 (92.52%)
Satış işlemleri:
11 (7.48%)
Kâr faktörü:
10.86
Beklenen getiri:
3.44 USD
Ortalama kâr:
4.00 USD
Ortalama zarar:
-6.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-41.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-41.13 USD (2)
Aylık büyüme:
36.28%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
41.13 USD (2.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
1.05% (15.74 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|121
|AUDCAD
|26
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|413
|AUDCAD
|92
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|413K
|AUDCAD
|2.1K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +43.42 USD
En kötü işlem: -41 USD
Maksimum ardışık kazanç: 59
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +189.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -41.13 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 1
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
FTMO-Server2
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
ECMarkets-Live05
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
4
97%
147
94%
100%
10.86
3.44
USD
USD
1%
1:200