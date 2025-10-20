SinyallerBölümler
Marcin Turowski

Sable Tetli EURUSD GBPUSD USDJPY

Marcin Turowski
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
0%
BOSSAFX-Real
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
6 (42.85%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (57.14%)
En iyi işlem:
3.20 PLN
En kötü işlem:
-2.84 PLN
Brüt kâr:
7.70 PLN (146 pips)
Brüt zarar:
-12.47 PLN (184 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (2.25 PLN)
Maksimum ardışık kâr:
3.78 PLN (2)
Sharpe oranı:
-0.19
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
-0.50
Alış işlemleri:
6 (42.86%)
Satış işlemleri:
8 (57.14%)
Kâr faktörü:
0.62
Beklenen getiri:
-0.34 PLN
Ortalama kâr:
1.28 PLN
Ortalama zarar:
-1.56 PLN
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-8.46 PLN)
Maksimum ardışık zarar:
-8.46 PLN (5)
Aylık büyüme:
-1.10%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.02 PLN
Maksimum:
9.63 PLN (2.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 PLN)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 PLN)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 11
EURUSD 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -4
EURUSD -1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -8
EURUSD -30
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.20 PLN
En kötü işlem: -3 PLN
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +2.25 PLN
Maksimum ardışık zarar: -8.46 PLN

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BOSSAFX-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.10.20 16:44
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 7.69% of days out of the 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 16:44
80% of trades performed within 1 days. This comprises 3.85% of days out of the 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 16:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 16:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
