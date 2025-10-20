SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / FORT KNOX TEN PERCENT
Fort Knox Global Inc.

FORT KNOX TEN PERCENT

Fort Knox Global Inc.
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 2000 USD karşılığında kopyalayın
0%
MasadaInvestments-Live
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
287
Kârla kapanan işlemler:
249 (86.75%)
Zararla kapanan işlemler:
38 (13.24%)
En iyi işlem:
154.39 USD
En kötü işlem:
-139.09 USD
Brüt kâr:
1 444.54 USD (24 983 pips)
Brüt zarar:
-990.18 USD (29 316 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (189.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
429.03 USD (28)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
59.33%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.04
Alış işlemleri:
176 (61.32%)
Satış işlemleri:
111 (38.68%)
Kâr faktörü:
1.46
Beklenen getiri:
1.58 USD
Ortalama kâr:
5.80 USD
Ortalama zarar:
-26.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-288.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-288.22 USD (6)
Aylık büyüme:
-0.41%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.40 USD
Maksimum:
436.81 USD (31.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
20.40% (1 164.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD.b 287
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD.b 454
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD.b -4.3K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +154.39 USD
En kötü işlem: -139 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +189.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -288.22 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MasadaInvestments-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FORT KNOX TEN PERCENT
Ayda 2000 USD
0%
0
0
USD
5.7K
USD
19
0%
287
86%
100%
1.45
1.58
USD
20%
1:30
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.