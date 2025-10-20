- Büyüme
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
3 (25.00%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (75.00%)
En iyi işlem:
9.86 EUR
En kötü işlem:
-18.66 EUR
Brüt kâr:
10.29 EUR (1 183 pips)
Brüt zarar:
-117.91 EUR (10 872 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (9.86 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
9.86 EUR (1)
Sharpe oranı:
-1.03
Alım-satım etkinliği:
9.71%
Maks. mevduat yükü:
15.15%
En son işlem:
19 dakika önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
22 dakika
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
7 (58.33%)
Satış işlemleri:
5 (41.67%)
Kâr faktörü:
0.09
Beklenen getiri:
-8.97 EUR
Ortalama kâr:
3.43 EUR
Ortalama zarar:
-13.10 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-64.80 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-64.80 EUR (5)
Aylık büyüme:
-44.84%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
107.62 EUR
Maksimum:
107.88 EUR (44.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.90% (107.88 EUR)
Varlığa göre:
10.86% (19.44 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD-STD
|-123
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD-STD
|-9.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.86 EUR
En kötü işlem: -19 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +9.86 EUR
Maksimum ardışık zarar: -64.80 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
⚡ Flip Pro – XAU/USD Strategy
Flip Pro is a strategy designed to capture gold (XAU/USD) reversals with the perfect balance between safety and performance.
It combines fast, precise entries at key turning points with strict risk management and an adaptive market approach.
Each trade is executed with discipline, focusing on strong movements without chasing price.
The goal is simple: stability, consistency, and steady profits over time.
🚀 Ideal for traders looking for a clean, confident, and long-lasting signal.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-45%
0
0
USD
USD
132
EUR
EUR
1
0%
12
25%
10%
0.08
-8.97
EUR
EUR
45%
1:500