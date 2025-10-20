SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Growth Project
Gabriel Vargas Lorenzetti

Growth Project

Gabriel Vargas Lorenzetti
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 21%
XMGlobal-MT5 8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
10 (55.55%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (44.44%)
En iyi işlem:
6.34 USD
En kötü işlem:
-2.77 USD
Brüt kâr:
13.92 USD (11 681 pips)
Brüt zarar:
-7.58 USD (3 518 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (7.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7.97 USD (3)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
73.56%
Maks. mevduat yükü:
2.23%
En son işlem:
59 dakika önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.54
Alış işlemleri:
12 (66.67%)
Satış işlemleri:
6 (33.33%)
Kâr faktörü:
1.84
Beklenen getiri:
0.35 USD
Ortalama kâr:
1.39 USD
Ortalama zarar:
-0.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-3.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.03 USD (4)
Aylık büyüme:
20.89%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.63 USD
Maksimum:
4.12 USD (12.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.55% (4.12 USD)
Varlığa göre:
2.23% (0.82 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLDm# 11
EURUSDm# 3
EURJPYm# 3
EURCHFm# 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLDm# 9
EURUSDm# -4
EURJPYm# 2
EURCHFm# 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLDm# 8.6K
EURUSDm# -472
EURJPYm# 81
EURCHFm# -47
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.34 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +7.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.03 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Account Type: XM Micro Ultra Low Account


I try to make good entries in favor of defined trends, always with calculated risk and long-term goals.

İnceleme yok
2025.10.20 23:06
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.20 15:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 15:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
