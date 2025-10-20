- Büyüme
İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
10 (55.55%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (44.44%)
En iyi işlem:
6.34 USD
En kötü işlem:
-2.77 USD
Brüt kâr:
13.92 USD (11 681 pips)
Brüt zarar:
-7.58 USD (3 518 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (7.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7.97 USD (3)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
73.56%
Maks. mevduat yükü:
2.23%
En son işlem:
59 dakika önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.54
Alış işlemleri:
12 (66.67%)
Satış işlemleri:
6 (33.33%)
Kâr faktörü:
1.84
Beklenen getiri:
0.35 USD
Ortalama kâr:
1.39 USD
Ortalama zarar:
-0.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-3.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.03 USD (4)
Aylık büyüme:
20.89%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.63 USD
Maksimum:
4.12 USD (12.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.55% (4.12 USD)
Varlığa göre:
2.23% (0.82 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|11
|EURUSDm#
|3
|EURJPYm#
|3
|EURCHFm#
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLDm#
|9
|EURUSDm#
|-4
|EURJPYm#
|2
|EURCHFm#
|0
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLDm#
|8.6K
|EURUSDm#
|-472
|EURJPYm#
|81
|EURCHFm#
|-47
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.34 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +7.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.03 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Account Type: XM Micro Ultra Low Account
I try to make good entries in favor of defined trends, always with calculated risk and long-term goals.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
21%
0
0
USD
USD
37
USD
USD
1
0%
18
55%
74%
1.83
0.35
USD
USD
13%
1:500