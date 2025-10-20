- Büyüme
İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
13 (52.00%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (48.00%)
En iyi işlem:
17.86 USD
En kötü işlem:
-12.23 USD
Brüt kâr:
85.01 USD (8 599 pips)
Brüt zarar:
-59.37 USD (5 835 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (19.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
34.86 USD (2)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
0.20%
Maks. mevduat yükü:
21.30%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
0.79
Alış işlemleri:
17 (68.00%)
Satış işlemleri:
8 (32.00%)
Kâr faktörü:
1.43
Beklenen getiri:
1.03 USD
Ortalama kâr:
6.54 USD
Ortalama zarar:
-4.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-24.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24.58 USD (3)
Aylık büyüme:
35.64%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.22 USD
Maksimum:
32.34 USD (34.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.02% (32.34 USD)
Varlığa göre:
8.36% (6.57 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|26
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17.86 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +19.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.58 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.50 × 10
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboForex-ECN-3
|0.96 × 26
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
|
Alpari-Pro.ECN
|1.53 × 17
|
RoboForex-Prime
|2.61 × 3275
|
FXChoice-Pro Live
|3.79 × 19
|
CMCMarkets1-Europe
|4.50 × 2
|
RoboForex-Pro-2
|4.67 × 12
|
EightcapLtd-Real-4
|5.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|6.63 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|6.69 × 16
|
OctaFX-Real
|7.69 × 52
|
Tickmill-Live08
|7.91 × 65
|
RoboForex-Pro-5
|8.76 × 255
|
BlackBullMarkets-Live
|9.10 × 87
|
ICMarketsSC-Live12
|9.78 × 291
|
XMGlobal-Real 8
|13.75 × 560
|
XMGlobal-Real 18
|14.88 × 1663
|
Pepperstone-Edge12
|16.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|17.09 × 64
|
XBTFX-Real
|18.15 × 97
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
36%
0
0
USD
USD
98
USD
USD
1
0%
25
52%
0%
1.43
1.03
USD
USD
34%
1:300