- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
7 (70.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (30.00%)
En iyi işlem:
60.06 USD
En kötü işlem:
-51.20 USD
Brüt kâr:
301.39 USD (30 135 pips)
Brüt zarar:
-139.80 USD (13 978 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (103.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
110.16 USD (2)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
3.16
Alış işlemleri:
10 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.16
Beklenen getiri:
16.16 USD
Ortalama kâr:
43.06 USD
Ortalama zarar:
-46.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-51.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-51.20 USD (1)
Aylık büyüme:
29.54%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.65 USD
Maksimum:
51.20 USD (7.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDr
|162
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDr
|16K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +60.06 USD
En kötü işlem: -51 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +103.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -51.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
