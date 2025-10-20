SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Dark Moon EURUSD M5
Simonas Kavaliauskas

Dark Moon EURUSD M5

Simonas Kavaliauskas
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 2%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
13 (72.22%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (27.78%)
En iyi işlem:
48.15 EUR
En kötü işlem:
-15.33 EUR
Brüt kâr:
56.48 EUR (45 869 pips)
Brüt zarar:
-55.37 EUR (419 548 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (50.63 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
50.63 EUR (4)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
86.88%
Maks. mevduat yükü:
2.01%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.03
Alış işlemleri:
7 (38.89%)
Satış işlemleri:
11 (61.11%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.06 EUR
Ortalama kâr:
4.34 EUR
Ortalama zarar:
-11.07 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-36.08 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-36.08 EUR (3)
Aylık büyüme:
2.07%
Algo alım-satım:
66%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
32.67 EUR
Maksimum:
36.08 EUR (67.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
70.94% (36.08 EUR)
Varlığa göre:
1.05% (1.06 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 8
BTCUSD 7
EURUSD 2
GBPUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 36
BTCUSD -37
EURUSD 2
GBPUSD 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 3.8K
BTCUSD -378K
EURUSD 191
GBPUSD 24
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +48.15 EUR
En kötü işlem: -15 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +50.63 EUR
Maksimum ardışık zarar: -36.08 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Darwinex-Live
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 4
TickmillUK-Live
0.00 × 3
BlackBullMarkets-Live
3.50 × 6
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 4
OneRoyal-Server
5.00 × 2
Ava-Real 1-MT5
14.50 × 2
I have some specific settings for this EA and testing them out long term.
İnceleme yok
2025.10.20 13:33
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.20 12:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 12:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
