- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
6
Kârla kapanan işlemler:
4 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (33.33%)
En iyi işlem:
36.72 USD
En kötü işlem:
-5.97 USD
Brüt kâr:
61.39 USD (43 013 pips)
Brüt zarar:
-11.21 USD (11 212 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (24.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
36.72 USD (1)
Sharpe oranı:
0.58
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
35 dakika
Düzelme faktörü:
8.41
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
6 (100.00%)
Kâr faktörü:
5.48
Beklenen getiri:
8.36 USD
Ortalama kâr:
15.35 USD
Ortalama zarar:
-5.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-5.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.97 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.34 USD
Maksimum:
5.97 USD (5.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|50
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|32K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +36.72 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +24.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.97 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok