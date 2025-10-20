- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
0
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.00 IDR
En kötü işlem:
0.00 IDR
Brüt kâr:
0.00 IDR
Brüt zarar:
-5 467.24 IDR
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 IDR (0)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
3.65%
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
0.00 IDR
Ortalama kâr:
0.00 IDR
Ortalama zarar:
0.00 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 IDR (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 467.24 IDR
Maksimum:
5 467.24 IDR (0.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 IDR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 IDR)
Dağılım
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.00 IDR
En kötü işlem: -0 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +0.00 IDR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 IDR
About the Strategy:
This account is managed using a disciplined swing trading strategy with a strong focus on risk control, consistency, and capital growth.
Every position is executed based on clear technical setups, market structure analysis, and momentum confirmation — no random entries, no emotional trading.
Key Objectives:
Preserve capital above everything else
Maintain stable monthly growth
Control drawdown below acceptable limits
Trade with patience, discipline, and precision
Trading Style:
Timeframe: H4 (Swing Strategy)
Risk:Reward = 1:2
Assets: XAUUSD (Gold)
Mindset:
Trading is not about prediction — it’s about execution with discipline.
My focus is to grow this account steadily while following a structured plan and professional risk management.
Motto:
“Discipline and consistency build wealth — not luck.”
For transparency and trading philosophy, follow my trading journey under the brand “Seni Trader 99” — where art meets precision in the world of trading.
