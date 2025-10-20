Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Coinexx-Live 0.00 × 1 TickmillEU-Live 0.00 × 1 TitanFX-MT5-01 1.00 × 1 Tickmill-Live 2.00 × 1 KuberaCapitalMarkets-Server 2.50 × 2 ICMarketsSC-MT5-4 3.29 × 7 FusionMarkets-Live 4.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-5 4.00 × 1 Alpari-MT5 8.00 × 1