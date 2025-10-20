- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.32 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
0.32 USD (51 pips)
Brüt zarar:
-0.15 USD
Maksimum ardışık kazanç:
1 (0.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.32 USD (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.42%
En son işlem:
8 dakika önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
1.89
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
1 (100.00%)
Kâr faktörü:
2.13
Beklenen getiri:
0.32 USD
Ortalama kâr:
0.32 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.09 USD
Maksimum:
0.09 USD (0.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.26% (1.29 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDJPY
|0
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDJPY
|51
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.32 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +0.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live
|2.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.29 × 7
|
FusionMarkets-Live
|4.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|4.00 × 1
|
Alpari-MT5
|8.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
500
USD
USD
0
100%
1
100%
100%
2.13
0.32
USD
USD
0%
1:500