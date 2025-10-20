SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Aardvark
Albert Horvath

Aardvark

Albert Horvath
0 inceleme
17 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -35%
AdmiralsGroup-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
80
Kârla kapanan işlemler:
63 (78.75%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (21.25%)
En iyi işlem:
75.79 EUR
En kötü işlem:
-227.36 EUR
Brüt kâr:
323.14 EUR (96 177 pips)
Brüt zarar:
-409.84 EUR (21 991 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (192.43 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
192.43 EUR (19)
Sharpe oranı:
-0.13
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
57.04%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
48
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
-0.26
Alış işlemleri:
33 (41.25%)
Satış işlemleri:
47 (58.75%)
Kâr faktörü:
0.79
Beklenen getiri:
-1.08 EUR
Ortalama kâr:
5.13 EUR
Ortalama zarar:
-24.11 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-230.35 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-230.35 EUR (2)
Aylık büyüme:
-14.16%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
321.22 EUR
Maksimum:
331.57 EUR (300.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.17% (331.22 EUR)
Varlığa göre:
1.21% (26.24 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD-Z 32
XAUUSD-Z 28
GERMANY40-Z 18
XAGUSD-Z 1
CRUDOIL-Z 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD-Z -320
XAUUSD-Z 145
GERMANY40-Z 62
XAGUSD-Z 18
CRUDOIL-Z -2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD-Z -4.2K
XAUUSD-Z 15K
GERMANY40-Z 63K
XAGUSD-Z 365
CRUDOIL-Z -17
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +75.79 EUR
En kötü işlem: -227 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +192.43 EUR
Maksimum ardışık zarar: -230.35 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AdmiralsGroup-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Coming Soon
İnceleme yok
2025.10.20 08:12
Trading operations on the account were performed for only 17 days. This comprises 15.04% of days out of the 113 days of the signal's entire lifetime.
