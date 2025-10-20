SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gaitame
Hiroshimare Nishikawa

Gaitame

Hiroshimare Nishikawa
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 1%
GaitameFinest-S2-Main
1:25
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
73
Kârla kapanan işlemler:
60 (82.19%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (17.81%)
En iyi işlem:
238.00 JPY
En kötü işlem:
-266.00 JPY
Brüt kâr:
677.00 JPY (613 pips)
Brüt zarar:
-486.00 JPY (467 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (367.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
367.00 JPY (19)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
73
Ort. tutma süresi:
24 dakika
Düzelme faktörü:
0.72
Alış işlemleri:
34 (46.58%)
Satış işlemleri:
39 (53.42%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
2.62 JPY
Ortalama kâr:
11.28 JPY
Ortalama zarar:
-37.38 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-68.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-266.00 JPY (1)
Aylık büyüme:
1.19%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
44.00 JPY
Maksimum:
266.00 JPY (2.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.30% (266.00 JPY)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 56
GBPUSD 10
EURUSD 7
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 1
GBPUSD 1
EURUSD 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 109
GBPUSD 36
EURUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +238.00 JPY
En kötü işlem: -266 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +367.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -68.00 JPY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GaitameFinest-S2-Main" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tradeview-Live
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
xChief-Demo
0.24 × 38
Tickmill-Live08
0.24 × 95
ICMarketsSC-Live25
0.28 × 107
ICMarkets-Live10
0.41 × 186
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 286
TitanFX-01
0.52 × 1070
Exness-Real2
1.00 × 4
ICMarkets-Live03
1.00 × 1
Tradeview-Markets Live 2
1.00 × 1
GaitameFinest-S2-Demo
1.44 × 581
QtradeFX-Live2
1.47 × 162
ICMarketsSC-Live07
1.51 × 59
GaitameFinest-S2-Main
1.57 × 5449
ICMarketsSC-Live10
1.84 × 793
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 18
Ava-Demo 2
2.33 × 3
Exness-Real4
2.33 × 3
Weltrade-Live
2.53 × 167
CMCMarkets1-Singapore
2.60 × 57
Coinexx-Live
2.96 × 52
KOT-Live2
3.64 × 14
FBS-Real-4
4.00 × 1
3 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.20 08:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol