İşlemler:
73
Kârla kapanan işlemler:
60 (82.19%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (17.81%)
En iyi işlem:
238.00 JPY
En kötü işlem:
-266.00 JPY
Brüt kâr:
677.00 JPY (613 pips)
Brüt zarar:
-486.00 JPY (467 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (367.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
367.00 JPY (19)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
73
Ort. tutma süresi:
24 dakika
Düzelme faktörü:
0.72
Alış işlemleri:
34 (46.58%)
Satış işlemleri:
39 (53.42%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
2.62 JPY
Ortalama kâr:
11.28 JPY
Ortalama zarar:
-37.38 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-68.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-266.00 JPY (1)
Aylık büyüme:
1.19%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
44.00 JPY
Maksimum:
266.00 JPY (2.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.30% (266.00 JPY)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 JPY)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|56
|GBPUSD
|10
|EURUSD
|7
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|0
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|109
|GBPUSD
|36
|EURUSD
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
Mevduat yükü
- Düşüş
- Düşüş
En iyi işlem: +238.00 JPY
En kötü işlem: -266 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +367.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -68.00 JPY
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GaitameFinest-S2-Main" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
xChief-Demo
|0.24 × 38
|
Tickmill-Live08
|0.24 × 95
|
ICMarketsSC-Live25
|0.28 × 107
|
ICMarkets-Live10
|0.41 × 186
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 286
|
TitanFX-01
|0.52 × 1070
|
Exness-Real2
|1.00 × 4
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
Tradeview-Markets Live 2
|1.00 × 1
|
GaitameFinest-S2-Demo
|1.44 × 581
|
QtradeFX-Live2
|1.47 × 162
|
ICMarketsSC-Live07
|1.51 × 59
|
GaitameFinest-S2-Main
|1.57 × 5449
|
ICMarketsSC-Live10
|1.84 × 793
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 18
|
Ava-Demo 2
|2.33 × 3
|
Exness-Real4
|2.33 × 3
|
Weltrade-Live
|2.53 × 167
|
CMCMarkets1-Singapore
|2.60 × 57
|
Coinexx-Live
|2.96 × 52
|
KOT-Live2
|3.64 × 14
|
FBS-Real-4
|4.00 × 1
