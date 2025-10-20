SinyallerBölümler
Abdel Berkachia

Abdo Signal

Abdel Berkachia
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 15%
Exness-Real38
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
30
Kârla kapanan işlemler:
26 (86.66%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (13.33%)
En iyi işlem:
4.59 USD
En kötü işlem:
-8.58 USD
Brüt kâr:
43.90 USD (43 898 pips)
Brüt zarar:
-26.68 USD (26 681 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (29.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
29.34 USD (12)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
9.01%
Maks. mevduat yükü:
22.81%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
0.79
Alış işlemleri:
12 (40.00%)
Satış işlemleri:
18 (60.00%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
0.57 USD
Ortalama kâr:
1.69 USD
Ortalama zarar:
-6.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-8.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.58 USD (1)
Aylık büyüme:
15.25%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12.12 USD
Maksimum:
21.84 USD (17.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.80% (21.84 USD)
Varlığa göre:
20.54% (23.53 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 17
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 17K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.59 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +29.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.58 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real38" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Abdo Signal is an automated trading signal focused on Gold (XAUUSD).
The strategy is based on breakout levels with strict risk management rules.
All trades are executed automatically by a reliable algorithm optimized for gold market conditions.

  • Steady and controlled growth

  • No manual intervention

  • Safe and transparent capital management

  • Limited risk with continuous monitoring

💰 Minimum recommended deposit: 100 USD
🔄 Type: 100% automated algo trading
📈 Goal: stable and consistent long-term growth


İnceleme yok
2025.10.21 17:22
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.20 17:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 14:33
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.20 08:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.20 08:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 08:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
