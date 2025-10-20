- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|17
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|17K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real38" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Abdo Signal is an automated trading signal focused on Gold (XAUUSD).
The strategy is based on breakout levels with strict risk management rules.
All trades are executed automatically by a reliable algorithm optimized for gold market conditions.
-
Steady and controlled growth
-
No manual intervention
-
Safe and transparent capital management
-
Limited risk with continuous monitoring
💰 Minimum recommended deposit: 100 USD
🔄 Type: 100% automated algo trading
📈 Goal: stable and consistent long-term growth
USD
USD
USD