- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 216
Kârla kapanan işlemler:
711 (58.47%)
Zararla kapanan işlemler:
505 (41.53%)
En iyi işlem:
210.32 USD
En kötü işlem:
-1 235.13 USD
Brüt kâr:
6 153.75 USD (222 171 pips)
Brüt zarar:
-6 032.21 USD (241 139 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (23.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
244.83 USD (3)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.11%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
95
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.07
Alış işlemleri:
537 (44.16%)
Satış işlemleri:
679 (55.84%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.10 USD
Ortalama kâr:
8.66 USD
Ortalama zarar:
-11.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-24.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 236.51 USD (5)
Aylık büyüme:
10.11%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 345.05 USD
Maksimum:
1 635.37 USD (49.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.52% (1 635.37 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD@
|1171
|XAUEUR@
|45
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD@
|91
|XAUEUR@
|30
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD@
|-19K
|XAUEUR@
|67
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
