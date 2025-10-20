SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / XAU GOAT
Seungjun Chae

XAU GOAT

Seungjun Chae
0 inceleme
13 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -19%
WindsorBrokers1-REAL2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 216
Kârla kapanan işlemler:
711 (58.47%)
Zararla kapanan işlemler:
505 (41.53%)
En iyi işlem:
210.32 USD
En kötü işlem:
-1 235.13 USD
Brüt kâr:
6 153.75 USD (222 171 pips)
Brüt zarar:
-6 032.21 USD (241 139 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (23.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
244.83 USD (3)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.11%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
95
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.07
Alış işlemleri:
537 (44.16%)
Satış işlemleri:
679 (55.84%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.10 USD
Ortalama kâr:
8.66 USD
Ortalama zarar:
-11.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-24.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 236.51 USD (5)
Aylık büyüme:
10.11%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 345.05 USD
Maksimum:
1 635.37 USD (49.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.52% (1 635.37 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD@ 1171
XAUEUR@ 45
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD@ 91
XAUEUR@ 30
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD@ -19K
XAUEUR@ 67
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +210.32 USD
En kötü işlem: -1 235 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +23.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.32 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "WindsorBrokers1-REAL2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.20 08:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
