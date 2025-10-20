Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

E8Funding-Demo 0.00 × 2 Exness-Real17 0.00 × 2 VantageInternational-Live 14 0.00 × 1 VantageInternational-Live 11 0.50 × 2 VantageInternational-Demo 1.86 × 7 FusionMarkets-Demo 3.38 × 8 RoboForex-ProCent-2 7.75 × 28 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya