- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
19
Kârla kapanan işlemler:
13 (68.42%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (31.58%)
En iyi işlem:
247.76 HKD
En kötü işlem:
-34.19 HKD
Brüt kâr:
469.29 HKD (2 075 pips)
Brüt zarar:
-104.75 HKD (1 066 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (370.42 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
370.42 HKD (5)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.65%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.00
Alış işlemleri:
14 (73.68%)
Satış işlemleri:
5 (26.32%)
Kâr faktörü:
4.48
Beklenen getiri:
19.19 HKD
Ortalama kâr:
36.10 HKD
Ortalama zarar:
-17.46 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-72.85 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-72.85 HKD (3)
Aylık büyüme:
3.04%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 HKD
Maksimum:
72.85 HKD (0.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.59% (72.85 HKD)
Varlığa göre:
4.19% (503.66 HKD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|10
|AUDUSD
|7
|NZDCAD
|2
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|35
|AUDUSD
|8
|NZDCAD
|4
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|238
|AUDUSD
|146
|NZDCAD
|625
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Demo
|1.86 × 7
|
FusionMarkets-Demo
|3.38 × 8
|
RoboForex-ProCent-2
|7.75 × 28
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
3%
0
0
USD
USD
12K
HKD
HKD
1
100%
19
68%
100%
4.48
19.19
HKD
HKD
4%
1:500