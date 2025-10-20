SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MTGEUm30
Mr Wiraphat Wtwatthanodon

MTGEUm30

Mr Wiraphat Wtwatthanodon
0 inceleme
Güvenilirlik
100 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
ICMarketsSC-Live23
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
212
Kârla kapanan işlemler:
177 (83.49%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (16.51%)
En iyi işlem:
60.01 USD
En kötü işlem:
-24.88 USD
Brüt kâr:
656.48 USD (45 362 pips)
Brüt zarar:
-296.87 USD (25 335 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (49.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
60.01 USD (1)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.27%
En son işlem:
32 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
7.57
Alış işlemleri:
103 (48.58%)
Satış işlemleri:
109 (51.42%)
Kâr faktörü:
2.21
Beklenen getiri:
1.70 USD
Ortalama kâr:
3.71 USD
Ortalama zarar:
-8.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-47.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-47.53 USD (2)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
47.53 USD (8.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
2.34% (20.94 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 212
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 360
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 20K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +60.01 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +49.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -47.53 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live23" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live20
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 7
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 6
RoboForex-Prime
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 7
Exness-Real9
0.06 × 100
Coinexx-Demo
0.12 × 17
ICMarkets-Live15
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live16
0.15 × 20
TMGM.TradeMax-Demo
0.25 × 12
ICMarketsSC-Live24
0.30 × 94
ICMarketsSC-Live05
0.33 × 15
ICMarkets-Live03
0.36 × 11
ICMarketsSC-Live03
0.43 × 566
ICMarketsSC-Live32
0.44 × 9
ThreeTrader-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live20
0.51 × 1170
ICMarketsSC-Live15
0.52 × 336
65 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.20 07:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 32 days
