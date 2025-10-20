- Büyüme
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
7 (77.77%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (22.22%)
En iyi işlem:
17.06 USD
En kötü işlem:
-7.15 USD
Brüt kâr:
55.86 USD (55 851 pips)
Brüt zarar:
-14.12 USD (14 129 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (21.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21.06 USD (4)
Sharpe oranı:
0.52
Alım-satım etkinliği:
4.09%
Maks. mevduat yükü:
5.77%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
5.84
Alış işlemleri:
4 (44.44%)
Satış işlemleri:
5 (55.56%)
Kâr faktörü:
3.96
Beklenen getiri:
4.64 USD
Ortalama kâr:
7.98 USD
Ortalama zarar:
-7.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-7.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.15 USD (1)
Aylık büyüme:
34.78%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
7.15 USD (5.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.17% (7.15 USD)
Varlığa göre:
2.07% (2.72 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|42
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|42K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17.06 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +21.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.15 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.47 × 32
|
Tickmill-Live
|2.00 × 3
|
Coinexx-Live
|6.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|8.39 × 28
|
Exness-MT5Real11
|8.41 × 34
|
RoboForex-Pro
|16.75 × 8
|
Exness-MT5Real7
|19.47 × 330
|
XMGlobal-MT5 7
|27.00 × 3
