Qing Tang Yang

A666888

Qing Tang Yang
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD
büyüme başlangıcı: 2025 162%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
39
Kârla kapanan işlemler:
31 (79.48%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (20.51%)
En iyi işlem:
41.45 USD
En kötü işlem:
-20.37 USD
Brüt kâr:
382.41 USD (150 435 pips)
Brüt zarar:
-73.66 USD (36 819 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (159.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
159.08 USD (9)
Sharpe oranı:
0.68
Alım-satım etkinliği:
80.10%
Maks. mevduat yükü:
129.74%
En son işlem:
16 dakika önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
19 dakika
Düzelme faktörü:
11.73
Alış işlemleri:
22 (56.41%)
Satış işlemleri:
17 (43.59%)
Kâr faktörü:
5.19
Beklenen getiri:
7.92 USD
Ortalama kâr:
12.34 USD
Ortalama zarar:
-9.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-25.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-25.28 USD (2)
Aylık büyüme:
161.73%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
26.33 USD (5.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.60% (26.33 USD)
Varlığa göre:
28.67% (86.02 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 39
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 309
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 114K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +41.45 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +159.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.28 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

如果你厌倦了追涨杀跌，渴望一种更冷静、更策略性的跟单体验，欢迎关注我，一起“狩浪”而行。

İnceleme yok
2025.10.20 08:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.20 08:12
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.20 08:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 07:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 07:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
