Yosuke Maruyama

Amakakeruryunohirameki

Yosuke Maruyama
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -99%
TitanFX-MT5-01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
21 (60.00%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (40.00%)
En iyi işlem:
5 640.00 JPY
En kötü işlem:
-8 875.00 JPY
Brüt kâr:
29 566.00 JPY (8 961 pips)
Brüt zarar:
-49 768.00 JPY (28 687 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (18 448.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
18 448.00 JPY (12)
Sharpe oranı:
-0.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.95%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.47
Alış işlemleri:
22 (62.86%)
Satış işlemleri:
13 (37.14%)
Kâr faktörü:
0.59
Beklenen getiri:
-577.20 JPY
Ortalama kâr:
1 407.90 JPY
Ortalama zarar:
-3 554.86 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-38 136.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-38 136.00 JPY (8)
Aylık büyüme:
-14.85%
Algo alım-satım:
31%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21 148.00 JPY
Maksimum:
42 967.00 JPY (90.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.57% (42 948.00 JPY)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 20
USDJPY 7
XAGUSD 4
NAS100 2
AUDCAD 1
AUDNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -205
USDJPY -22
XAGUSD 47
NAS100 -5
AUDCAD 0
AUDNZD 8
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -20K
USDJPY -457
XAGUSD 287
NAS100 -70
AUDCAD -26
AUDNZD 219
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5 640.00 JPY
En kötü işlem: -8 875 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +18 448.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -38 136.00 JPY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TitanFX-MT5-01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-MT5
0.00 × 1
FPMarkets-Live
1.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
1.00 × 1
XMTrading-MT5 2
1.26 × 34
TitanFX-MT5-01
1.71 × 324
FBS-Real
2.00 × 1
OctaFX-Real
2.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
2.50 × 16
RoboForex-ECN
3.28 × 137
Tickmill-Live
3.65 × 48
DooTechnology-Live
4.12 × 879
AUSCommercial-Live
4.24 × 21
Teletrade-Sharp ECN
5.24 × 1579
FXGT-Live2
6.84 × 19
ICMarketsSC-MT5-2
7.20 × 30
Tradeview-Live
8.06 × 16
Pepperstone-MT5-Live01
9.00 × 6
Darwinex-Live
10.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
10.62 × 13
HFMarketsGlobal-Live1
11.47 × 253
XMTrading-MT5 3
11.52 × 52
Exness-MT5Real
11.80 × 5
RoboForex-Pro
15.13 × 8
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
お試し用FX口座
İnceleme yok
2025.10.20 06:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Amakakeruryunohirameki
Ayda 30 USD
-99%
0
0
USD
51K
JPY
1
31%
35
60%
100%
0.59
-577.20
JPY
100%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.