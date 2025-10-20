- Büyüme
İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
21 (60.00%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (40.00%)
En iyi işlem:
5 640.00 JPY
En kötü işlem:
-8 875.00 JPY
Brüt kâr:
29 566.00 JPY (8 961 pips)
Brüt zarar:
-49 768.00 JPY (28 687 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (18 448.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
18 448.00 JPY (12)
Sharpe oranı:
-0.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.95%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.47
Alış işlemleri:
22 (62.86%)
Satış işlemleri:
13 (37.14%)
Kâr faktörü:
0.59
Beklenen getiri:
-577.20 JPY
Ortalama kâr:
1 407.90 JPY
Ortalama zarar:
-3 554.86 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-38 136.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-38 136.00 JPY (8)
Aylık büyüme:
-14.85%
Algo alım-satım:
31%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21 148.00 JPY
Maksimum:
42 967.00 JPY (90.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.57% (42 948.00 JPY)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 JPY)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|USDJPY
|7
|XAGUSD
|4
|NAS100
|2
|AUDCAD
|1
|AUDNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-205
|USDJPY
|-22
|XAGUSD
|47
|NAS100
|-5
|AUDCAD
|0
|AUDNZD
|8
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-20K
|USDJPY
|-457
|XAGUSD
|287
|NAS100
|-70
|AUDCAD
|-26
|AUDNZD
|219
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5 640.00 JPY
En kötü işlem: -8 875 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +18 448.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -38 136.00 JPY
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TitanFX-MT5-01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Alpari-MT5
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|1.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|1.00 × 1
|
XMTrading-MT5 2
|1.26 × 34
|
TitanFX-MT5-01
|1.71 × 324
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
OctaFX-Real
|2.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|2.50 × 16
|
RoboForex-ECN
|3.28 × 137
|
Tickmill-Live
|3.65 × 48
|
DooTechnology-Live
|4.12 × 879
|
AUSCommercial-Live
|4.24 × 21
|
Teletrade-Sharp ECN
|5.24 × 1579
|
FXGT-Live2
|6.84 × 19
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.20 × 30
|
Tradeview-Live
|8.06 × 16
|
Pepperstone-MT5-Live01
|9.00 × 6
|
Darwinex-Live
|10.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|10.62 × 13
|
HFMarketsGlobal-Live1
|11.47 × 253
|
XMTrading-MT5 3
|11.52 × 52
|
Exness-MT5Real
|11.80 × 5
|
RoboForex-Pro
|15.13 × 8
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-99%
0
0
USD
USD
51K
JPY
JPY
1
31%
35
60%
100%
0.59
-577.20
JPY
JPY
100%
1:500