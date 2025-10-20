- Büyüme
İşlemler:
42
Kârla kapanan işlemler:
29 (69.04%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (30.95%)
En iyi işlem:
9.88 USD
En kötü işlem:
-13.24 USD
Brüt kâr:
48.09 USD (4 793 pips)
Brüt zarar:
-48.37 USD (4 830 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (28.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
28.93 USD (13)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
11 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
-0.01
Alış işlemleri:
29 (69.05%)
Satış işlemleri:
13 (30.95%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.01 USD
Ortalama kâr:
1.66 USD
Ortalama zarar:
-3.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-12.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.24 USD (1)
Aylık büyüme:
49.80%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
29.21 USD
Maksimum:
39.09 USD (65.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.
|0
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.
|-37
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.88 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +28.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.82 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "KatoPrime-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
