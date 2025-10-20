SinyallerBölümler
Thien Huy Tran

Boring Pips MT4

Thien Huy Tran
0 inceleme
19 hafta
0 / 0 USD
0%
GOMarketsSVG-Real 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
188
Kârla kapanan işlemler:
138 (73.40%)
Zararla kapanan işlemler:
50 (26.60%)
En iyi işlem:
13.54 USD
En kötü işlem:
-10.57 USD
Brüt kâr:
178.65 USD (16 788 pips)
Brüt zarar:
-69.34 USD (8 051 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (41.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
41.11 USD (19)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
5.60
Alış işlemleri:
83 (44.15%)
Satış işlemleri:
105 (55.85%)
Kâr faktörü:
2.58
Beklenen getiri:
0.58 USD
Ortalama kâr:
1.29 USD
Ortalama zarar:
-1.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-18.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.51 USD (3)
Aylık büyüme:
1.41%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
70%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12.23 USD
Maksimum:
19.51 USD (1.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.s 52
AUDCAD.s 35
NZDCAD.s 26
AUDNZD.s 26
EURAUD.s 14
GBPAUD.s 9
GBPCAD.s 9
GBPCHF.s 7
GBPUSD.s 4
CADJPY.s 4
EURJPY.s 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.s 39
AUDCAD.s 35
NZDCAD.s 9
AUDNZD.s 18
EURAUD.s 4
GBPAUD.s -19
GBPCAD.s 20
GBPCHF.s -1
GBPUSD.s 2
CADJPY.s 0
EURJPY.s 1
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.s 2.9K
AUDCAD.s 3.6K
NZDCAD.s 425
AUDNZD.s 2.7K
EURAUD.s 213
GBPAUD.s -2.9K
GBPCAD.s 1.4K
GBPCHF.s -74
GBPUSD.s 214
CADJPY.s 89
EURJPY.s 213
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.54 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +41.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.03 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GOMarketsSVG-Real 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.20 05:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
