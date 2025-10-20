- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
188
Kârla kapanan işlemler:
138 (73.40%)
Zararla kapanan işlemler:
50 (26.60%)
En iyi işlem:
13.54 USD
En kötü işlem:
-10.57 USD
Brüt kâr:
178.65 USD (16 788 pips)
Brüt zarar:
-69.34 USD (8 051 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (41.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
41.11 USD (19)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
5.60
Alış işlemleri:
83 (44.15%)
Satış işlemleri:
105 (55.85%)
Kâr faktörü:
2.58
Beklenen getiri:
0.58 USD
Ortalama kâr:
1.29 USD
Ortalama zarar:
-1.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-18.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.51 USD (3)
Aylık büyüme:
1.41%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
70%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12.23 USD
Maksimum:
19.51 USD (1.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|52
|AUDCAD.s
|35
|NZDCAD.s
|26
|AUDNZD.s
|26
|EURAUD.s
|14
|GBPAUD.s
|9
|GBPCAD.s
|9
|GBPCHF.s
|7
|GBPUSD.s
|4
|CADJPY.s
|4
|EURJPY.s
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.s
|39
|AUDCAD.s
|35
|NZDCAD.s
|9
|AUDNZD.s
|18
|EURAUD.s
|4
|GBPAUD.s
|-19
|GBPCAD.s
|20
|GBPCHF.s
|-1
|GBPUSD.s
|2
|CADJPY.s
|0
|EURJPY.s
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.s
|2.9K
|AUDCAD.s
|3.6K
|NZDCAD.s
|425
|AUDNZD.s
|2.7K
|EURAUD.s
|213
|GBPAUD.s
|-2.9K
|GBPCAD.s
|1.4K
|GBPCHF.s
|-74
|GBPUSD.s
|214
|CADJPY.s
|89
|EURJPY.s
|213
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13.54 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +41.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.03 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GOMarketsSVG-Real 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
