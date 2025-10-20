SinyallerBölümler
Dimas Abriansyah

Long Journey Trading

Dimas Abriansyah
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
72
Kârla kapanan işlemler:
20 (27.77%)
Zararla kapanan işlemler:
52 (72.22%)
En iyi işlem:
16.15 USD
En kötü işlem:
-7.18 USD
Brüt kâr:
135.31 USD (12 948 pips)
Brüt zarar:
-118.73 USD (7 616 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (59.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
59.97 USD (7)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.92%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
0.31
Alış işlemleri:
33 (45.83%)
Satış işlemleri:
39 (54.17%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
0.23 USD
Ortalama kâr:
6.77 USD
Ortalama zarar:
-2.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-17.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22.28 USD (9)
Aylık büyüme:
271.44%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
53.17 USD
Maksimum:
53.17 USD (106.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCADv 11
USDCADv 8
GBPAUDv 7
GBPCADv 6
EURJPYv 6
USDJPYv 5
USDCHFv 5
EURAUDv 3
AUDUSDv 3
EURUSDv 3
GBPNZDv 3
GBPJPYv 3
WTI 3
GBPUSDv 2
NZDUSDv 2
XAUUSDv 1
GBPCHFv 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCADv 0
USDCADv 0
GBPAUDv 25
GBPCADv 4
EURJPYv 39
USDJPYv -10
USDCHFv -1
EURAUDv -7
AUDUSDv -5
EURUSDv -4
GBPNZDv -1
GBPJPYv -7
WTI -3
GBPUSDv -3
NZDUSDv -2
XAUUSDv 1
GBPCHFv -7
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCADv -183
USDCADv -264
GBPAUDv 3.2K
GBPCADv 220
EURJPYv 5K
USDJPYv -731
USDCHFv -8
EURAUDv -634
AUDUSDv -317
EURUSDv -319
GBPNZDv 104
GBPJPYv -289
WTI -34
GBPUSDv -126
NZDUSDv -191
XAUUSDv 53
GBPCHFv -141
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.15 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +59.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.80 USD

İnceleme yok
2025.10.20 05:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
