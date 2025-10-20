SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Manual Trade
Toshiaki Taniguchi

Manual Trade

Toshiaki Taniguchi
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
XMTrading-Real 256
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
19 (86.36%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (13.64%)
En iyi işlem:
3 371.00 JPY
En kötü işlem:
-5 684.00 JPY
Brüt kâr:
18 778.00 JPY (306 386 pips)
Brüt zarar:
-6 955.00 JPY (13 416 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (17 407.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
17 407.00 JPY (16)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.70%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.75
Alış işlemleri:
17 (77.27%)
Satış işlemleri:
5 (22.73%)
Kâr faktörü:
2.70
Beklenen getiri:
537.41 JPY
Ortalama kâr:
988.32 JPY
Ortalama zarar:
-2 318.33 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-5 844.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-5 844.00 JPY (2)
Aylık büyüme:
10.19%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 584.00 JPY
Maksimum:
6 740.00 JPY (12.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 JPY)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
JP225Cash 10
ETHUSD 5
BTCUSD 4
US500Cash 2
SILVER 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
JP225Cash 68
ETHUSD 7
BTCUSD 35
US500Cash -8
SILVER 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
JP225Cash 5.9K
ETHUSD 28K
BTCUSD 266K
US500Cash -6.7K
SILVER 36
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 371.00 JPY
En kötü işlem: -5 684 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +17 407.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -5 844.00 JPY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMTrading-Real 256" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.20 11:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 11:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Manual Trade
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
128K
JPY
1
0%
22
86%
100%
2.69
537.41
JPY
0%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.