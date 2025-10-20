- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
19 (86.36%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (13.64%)
En iyi işlem:
3 371.00 JPY
En kötü işlem:
-5 684.00 JPY
Brüt kâr:
18 778.00 JPY (306 386 pips)
Brüt zarar:
-6 955.00 JPY (13 416 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (17 407.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
17 407.00 JPY (16)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.70%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.75
Alış işlemleri:
17 (77.27%)
Satış işlemleri:
5 (22.73%)
Kâr faktörü:
2.70
Beklenen getiri:
537.41 JPY
Ortalama kâr:
988.32 JPY
Ortalama zarar:
-2 318.33 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-5 844.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-5 844.00 JPY (2)
Aylık büyüme:
10.19%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 584.00 JPY
Maksimum:
6 740.00 JPY (12.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 JPY)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 JPY)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|JP225Cash
|10
|ETHUSD
|5
|BTCUSD
|4
|US500Cash
|2
|SILVER
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|JP225Cash
|68
|ETHUSD
|7
|BTCUSD
|35
|US500Cash
|-8
|SILVER
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|JP225Cash
|5.9K
|ETHUSD
|28K
|BTCUSD
|266K
|US500Cash
|-6.7K
|SILVER
|36
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3 371.00 JPY
En kötü işlem: -5 684 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +17 407.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -5 844.00 JPY
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMTrading-Real 256" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
128K
JPY
JPY
1
0%
22
86%
100%
2.69
537.41
JPY
JPY
0%
1:500