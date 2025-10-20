- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
14 (93.33%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (6.67%)
En iyi işlem:
19.98 USD
En kötü işlem:
-3.87 USD
Brüt kâr:
184.04 USD (2 836 pips)
Brüt zarar:
-37.82 USD (52 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (141.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
141.06 USD (8)
Sharpe oranı:
1.44
Alım-satım etkinliği:
93.98%
Maks. mevduat yükü:
2.70%
En son işlem:
14 dakika önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
9.01
Alış işlemleri:
7 (46.67%)
Satış işlemleri:
8 (53.33%)
Kâr faktörü:
4.87
Beklenen getiri:
9.75 USD
Ortalama kâr:
13.15 USD
Ortalama zarar:
-37.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-3.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.87 USD (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.40 USD
Maksimum:
16.22 USD (0.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
2.53% (382.87 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|175
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|2.8K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19.98 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +141.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.87 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 3
|
VantageFX-Live
|0.13 × 8
|
Darwinex-Live
|0.32 × 19
|
Alpari-MT5
|0.58 × 26
|
Eightcap-Live
|0.85 × 61
|
ICMarkets-MT5
|1.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|1.93 × 42
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.32 × 842
|
RealmsTech-Live
|2.46 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|3.30 × 77
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|4.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|4.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|5.67 × 3
|
XMGlobal-MT5
|7.33 × 6
|
XMGlobal-MT5 2
|7.63 × 8
|
RoboForex-Pro
|9.00 × 1
|
RoboForex-MetaTrader 5
|9.33 × 9
|
ForexTimeFXTM-Live02
|10.60 × 15
|
Coinexx-Live
|10.90 × 40
|
AmanaCapital-Live
|13.00 × 5
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
1%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
1
100%
15
93%
94%
4.86
9.75
USD
USD
3%
1:500