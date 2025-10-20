- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
28 (82.35%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (17.65%)
En iyi işlem:
15.73 USD
En kötü işlem:
-23.05 USD
Brüt kâr:
164.16 USD (352 095 pips)
Brüt zarar:
-58.53 USD (58 511 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (20.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
61.32 USD (6)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
1.87
Alış işlemleri:
24 (70.59%)
Satış işlemleri:
10 (29.41%)
Kâr faktörü:
2.80
Beklenen getiri:
3.11 USD
Ortalama kâr:
5.86 USD
Ortalama zarar:
-9.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-56.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-56.47 USD (4)
Aylık büyüme:
70.42%
Algo alım-satım:
70%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
35.59 USD
Maksimum:
56.47 USD (33.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|24
|BTCUSDm
|10
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|85
|BTCUSDm
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|85K
|BTCUSDm
|209K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +15.73 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +20.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -56.47 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
