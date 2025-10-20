- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
4 (33.33%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (66.67%)
En iyi işlem:
54.72 USD
En kötü işlem:
-673.92 USD
Brüt kâr:
109.21 USD (799 pips)
Brüt zarar:
-3 631.59 USD (24 904 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (81.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
81.84 USD (3)
Sharpe oranı:
-1.01
Alım-satım etkinliği:
14.60%
Maks. mevduat yükü:
10.30%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
35 dakika
Düzelme faktörü:
-0.98
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
12 (100.00%)
Kâr faktörü:
0.03
Beklenen getiri:
-293.53 USD
Ortalama kâr:
27.30 USD
Ortalama zarar:
-453.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-3 416.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 416.97 USD (7)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 522.38 USD
Maksimum:
3 604.22 USD (23.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.90% (3 604.22 USD)
Varlığa göre:
25.91% (3 907.25 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-3.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-24K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +54.72 USD
En kötü işlem: -674 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +81.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 416.97 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|4.20 × 15
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
-23%
0
0
USD
USD
1
USD
USD
1
100%
12
33%
15%
0.03
-293.53
USD
USD
26%
1:500