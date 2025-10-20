Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AxelPrivateMarket-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live25 0.00 × 9 Pepperstone-Edge01 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 1 Tickmill-Live08 0.08 × 40 ECMarkets-Live02 0.11 × 172 ICMarketsSC-Live05 0.34 × 138 ICMarketsSC-Live20 0.42 × 26 ICMarketsEU-Live17 0.55 × 73 Pepperstone-Edge08 4.71 × 7 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya