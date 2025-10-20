SinyallerBölümler
Xiao Yong Wang

AxelPrivat

Xiao Yong Wang
0 inceleme
Güvenilirlik
28 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 16%
AxelPrivateMarket-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
165
Kârla kapanan işlemler:
140 (84.84%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (15.15%)
En iyi işlem:
2 717.00 USD
En kötü işlem:
-1 638.30 USD
Brüt kâr:
10 442.51 USD (6 033 310 pips)
Brüt zarar:
-2 906.44 USD (782 563 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (2 442.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 320.04 USD (12)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
20.25%
Maks. mevduat yükü:
2.49%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
4.60
Alış işlemleri:
82 (49.70%)
Satış işlemleri:
83 (50.30%)
Kâr faktörü:
3.59
Beklenen getiri:
45.67 USD
Ortalama kâr:
74.59 USD
Ortalama zarar:
-116.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-157.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 638.30 USD (1)
Aylık büyüme:
0.42%
Yıllık tahmin:
5.04%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 309.82 USD
Maksimum:
1 638.30 USD (49.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.22% (1 638.30 USD)
Varlığa göre:
0.04% (4.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US100cash 87
BTCUSD 63
XAUUSD 13
HKcash 1
US30cash 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US100cash 2.7K
BTCUSD 2K
XAUUSD 2.8K
HKcash -48
US30cash -4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US100cash 89K
BTCUSD 5.2M
XAUUSD 6.3K
HKcash -138
US30cash -30
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 717.00 USD
En kötü işlem: -1 638 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2 442.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -157.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AxelPrivateMarket-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 9
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.08 × 40
ECMarkets-Live02
0.11 × 172
ICMarketsSC-Live05
0.34 × 138
ICMarketsSC-Live20
0.42 × 26
ICMarketsEU-Live17
0.55 × 73
Pepperstone-Edge08
4.71 × 7
İnceleme yok
2025.10.20 04:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 03:01
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 10.77% of days out of the 195 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 03:01
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AxelPrivat
Ayda 30 USD
16%
0
0
USD
11K
USD
28
0%
165
84%
20%
3.59
45.67
USD
49%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.