Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
İşlemler:
165
Kârla kapanan işlemler:
140 (84.84%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (15.15%)
En iyi işlem:
2 717.00 USD
En kötü işlem:
-1 638.30 USD
Brüt kâr:
10 442.51 USD (6 033 310 pips)
Brüt zarar:
-2 906.44 USD (782 563 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (2 442.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 320.04 USD (12)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
20.25%
Maks. mevduat yükü:
2.49%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
4.60
Alış işlemleri:
82 (49.70%)
Satış işlemleri:
83 (50.30%)
Kâr faktörü:
3.59
Beklenen getiri:
45.67 USD
Ortalama kâr:
74.59 USD
Ortalama zarar:
-116.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-157.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 638.30 USD (1)
Aylık büyüme:
0.42%
Yıllık tahmin:
5.04%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 309.82 USD
Maksimum:
1 638.30 USD (49.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.22% (1 638.30 USD)
Varlığa göre:
0.04% (4.20 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US100cash
|87
|BTCUSD
|63
|XAUUSD
|13
|HKcash
|1
|US30cash
|1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US100cash
|2.7K
|BTCUSD
|2K
|XAUUSD
|2.8K
|HKcash
|-48
|US30cash
|-4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US100cash
|89K
|BTCUSD
|5.2M
|XAUUSD
|6.3K
|HKcash
|-138
|US30cash
|-30
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
En iyi işlem: +2 717.00 USD
En kötü işlem: -1 638 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2 442.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -157.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AxelPrivateMarket-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 9
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
Tickmill-Live08
|0.08 × 40
ECMarkets-Live02
|0.11 × 172
ICMarketsSC-Live05
|0.34 × 138
ICMarketsSC-Live20
|0.42 × 26
ICMarketsEU-Live17
|0.55 × 73
Pepperstone-Edge08
|4.71 × 7
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
16%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
28
0%
165
84%
20%
3.59
45.67
USD
USD
49%
1:500