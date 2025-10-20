SinyallerBölümler
Hugo Salvador

R2

Hugo Salvador
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
19
Kârla kapanan işlemler:
19 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
23.53 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
233.71 USD (1 248 pips)
Brüt zarar:
-7.21 USD
Maksimum ardışık kazanç:
19 (233.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
233.71 USD (19)
Sharpe oranı:
2.32
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
160.64
Alış işlemleri:
4 (21.05%)
Satış işlemleri:
15 (78.95%)
Kâr faktörü:
32.41
Beklenen getiri:
12.30 USD
Ortalama kâr:
12.30 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
8.71%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.26 USD
Maksimum:
1.41 USD (0.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 8
EURUSD 6
USDCAD 2
GBPUSD 2
EURAUD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD 95
EURUSD 66
USDCAD 16
GBPUSD 42
EURAUD 8
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD 490
EURUSD 355
USDCAD 115
GBPUSD 219
EURAUD 69
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +23.53 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +233.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageFX-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 13
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
RoboForex-ECN
0.57 × 3448
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
ICMarkets-MT5
0.77 × 13
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 480
ForexClub-MT5 Real Server
1.22 × 203
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
1.80 × 504
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 1
48 daha fazla...
2025.10.20 03:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 03:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
