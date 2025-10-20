- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
19
Kârla kapanan işlemler:
19 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
23.53 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
233.71 USD (1 248 pips)
Brüt zarar:
-7.21 USD
Maksimum ardışık kazanç:
19 (233.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
233.71 USD (19)
Sharpe oranı:
2.32
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
160.64
Alış işlemleri:
4 (21.05%)
Satış işlemleri:
15 (78.95%)
Kâr faktörü:
32.41
Beklenen getiri:
12.30 USD
Ortalama kâr:
12.30 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
8.71%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.26 USD
Maksimum:
1.41 USD (0.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|8
|EURUSD
|6
|USDCAD
|2
|GBPUSD
|2
|EURAUD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD
|95
|EURUSD
|66
|USDCAD
|16
|GBPUSD
|42
|EURAUD
|8
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD
|490
|EURUSD
|355
|USDCAD
|115
|GBPUSD
|219
|EURAUD
|69
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +23.53 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +233.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 13
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
Alpari-MT5
|0.41 × 17
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
RoboForex-ECN
|0.57 × 3448
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
ICMarkets-MT5
|0.77 × 13
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 480
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.22 × 203
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 141
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.80 × 504
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 1
