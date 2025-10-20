SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gold9999
Guan Shu Zhong

Gold9999

Guan Shu Zhong
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
Ava-Real 4
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
405
Kârla kapanan işlemler:
301 (74.32%)
Zararla kapanan işlemler:
104 (25.68%)
En iyi işlem:
50.40 USD
En kötü işlem:
-28.54 USD
Brüt kâr:
1 249.20 USD (74 062 pips)
Brüt zarar:
-682.55 USD (52 823 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (115.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
115.64 USD (17)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
289
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
6.58
Alış işlemleri:
232 (57.28%)
Satış işlemleri:
173 (42.72%)
Kâr faktörü:
1.83
Beklenen getiri:
1.40 USD
Ortalama kâr:
4.15 USD
Ortalama zarar:
-6.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-70.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-70.56 USD (8)
Aylık büyüme:
11.33%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
86.07 USD (1.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 405
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 567
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +50.40 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +115.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -70.56 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Ava-Real 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

日内短线，无回撤复利
İnceleme yok
2025.10.20 01:51
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.20 01:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 01:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
