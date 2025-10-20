SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TrendWorkRisk
Vladimir Chebonenko

TrendWorkRisk

Vladimir Chebonenko
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
RoboForex-Pro-6
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
2 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (33.33%)
En iyi işlem:
4.69 USD
En kötü işlem:
-2.24 USD
Brüt kâr:
8.15 USD (814 pips)
Brüt zarar:
-2.24 USD (338 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (8.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8.15 USD (2)
Sharpe oranı:
0.64
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
2.64
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
3 (100.00%)
Kâr faktörü:
3.64
Beklenen getiri:
1.97 USD
Ortalama kâr:
4.08 USD
Ortalama zarar:
-2.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-2.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.24 USD (1)
Aylık büyüme:
42.21%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.24 USD
Maksimum:
2.24 USD (16.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2
USDJPY 1
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 8
USDJPY -2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 814
USDJPY -338
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.69 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +8.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.24 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-Pro-5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 2
RoboForex-Pro-4
0.88 × 51
RoboForex-Pro-6
2.68 × 424
OctaFX-Real7
4.70 × 1722
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.20 01:51
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.10.20 01:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 01:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol