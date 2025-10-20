SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gold Trend Pro
Yong Hui Ding

Gold Trend Pro

Yong Hui Ding
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 96%
Exness-Real9
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
69
Kârla kapanan işlemler:
33 (47.82%)
Zararla kapanan işlemler:
36 (52.17%)
En iyi işlem:
132.84 USD
En kötü işlem:
-71.34 USD
Brüt kâr:
1 330.15 USD (540 935 pips)
Brüt zarar:
-794.72 USD (367 002 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (682.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
682.52 USD (10)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
3.87%
Maks. mevduat yükü:
2.99%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
1.66
Alış işlemleri:
49 (71.01%)
Satış işlemleri:
20 (28.99%)
Kâr faktörü:
1.67
Beklenen getiri:
7.76 USD
Ortalama kâr:
40.31 USD
Ortalama zarar:
-22.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-272.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-272.30 USD (14)
Aylık büyüme:
95.91%
Yıllık tahmin:
1 163.67%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
125.03 USD
Maksimum:
322.61 USD (42.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.68% (322.61 USD)
Varlığa göre:
5.81% (68.22 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 69
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 535
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 174K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +132.84 USD
En kötü işlem: -71 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +682.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -272.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Trend, agresif parametre ayarlarıyla temel bir stratejiye dayanmaktadır. Bu temel bir sinyaldir.
Lütfen riski sermaye oranına göre yönetin.
İnceleme yok
2025.10.27 20:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.25 15:48
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.10.21 10:03
Share of trading days is too low
2025.10.21 10:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.21 10:03
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.21 10:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 10:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 09:04
Share of trading days is too low
2025.10.21 09:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.21 09:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 00:51
Trading operations on the account were performed for only 16 days. This comprises 10.26% of days out of the 156 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 00:51
80% of trades performed within 5 days. This comprises 3.21% of days out of the 156 days of the signal's entire lifetime.
