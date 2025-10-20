SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / XAUSMC
Huynh Duy An

XAUSMC

Huynh Duy An
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
125
Kârla kapanan işlemler:
98 (78.40%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (21.60%)
En iyi işlem:
48.44 USD
En kötü işlem:
-67.20 USD
Brüt kâr:
409.06 USD (28 614 pips)
Brüt zarar:
-300.97 USD (26 581 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (22.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
95.56 USD (2)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
125
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
1.52
Alış işlemleri:
56 (44.80%)
Satış işlemleri:
69 (55.20%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
0.86 USD
Ortalama kâr:
4.17 USD
Ortalama zarar:
-11.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-52.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-67.20 USD (1)
Aylık büyüme:
196.46%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
71.23 USD (53.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 123
BTCUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 108
BTCUSD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -2K
BTCUSD 4K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +48.44 USD
En kötü işlem: -67 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +22.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -52.85 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
TitanFX-03
3.00 × 4
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
ZealCapitalMarketSC-Live
4.10 × 70
XAU With SMC
İnceleme yok
2025.10.20 00:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
