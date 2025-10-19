SinyallerBölümler
Elias Teixeira De Araujo

Macroblast Gold Pro medium

Elias Teixeira De Araujo
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -20%
Bybit-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
67
Kârla kapanan işlemler:
41 (61.19%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (38.81%)
En iyi işlem:
13.48 UST
En kötü işlem:
-27.05 UST
Brüt kâr:
140.65 UST (14 042 pips)
Brüt zarar:
-239.52 UST (23 533 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (22.50 UST)
Maksimum ardışık kâr:
53.25 UST (8)
Sharpe oranı:
-0.18
Alım-satım etkinliği:
461.85%
Maks. mevduat yükü:
23.24%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
67
Ort. tutma süresi:
13 dakika
Düzelme faktörü:
-0.50
Alış işlemleri:
67 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.59
Beklenen getiri:
-1.48 UST
Ortalama kâr:
3.43 UST
Ortalama zarar:
-9.21 UST
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-193.69 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-193.69 UST (13)
Aylık büyüme:
-19.77%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
103.13 UST
Maksimum:
196.69 UST (33.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.12% (196.63 UST)
Varlığa göre:
22.11% (131.05 UST)

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Trading strategy is 100% based on Volatility. Profit growth is directly proportional to high market movement. With an average of 70 daily operations, risk management is a priority, utilizing a fixed daily stop-loss to ensure safety and performance consistency.
İnceleme yok
2025.10.19 23:51
Share of trading days is too low
2025.10.19 23:51
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.19 22:40
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 14.29% of days out of the 7 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.19 22:40
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.19 22:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.19 22:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
