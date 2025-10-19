- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
67
Kârla kapanan işlemler:
41 (61.19%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (38.81%)
En iyi işlem:
13.48 UST
En kötü işlem:
-27.05 UST
Brüt kâr:
140.65 UST (14 042 pips)
Brüt zarar:
-239.52 UST (23 533 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (22.50 UST)
Maksimum ardışık kâr:
53.25 UST (8)
Sharpe oranı:
-0.18
Alım-satım etkinliği:
461.85%
Maks. mevduat yükü:
23.24%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
67
Ort. tutma süresi:
13 dakika
Düzelme faktörü:
-0.50
Alış işlemleri:
67 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.59
Beklenen getiri:
-1.48 UST
Ortalama kâr:
3.43 UST
Ortalama zarar:
-9.21 UST
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-193.69 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-193.69 UST (13)
Aylık büyüme:
-19.77%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
103.13 UST
Maksimum:
196.69 UST (33.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.12% (196.63 UST)
Varlığa göre:
22.11% (131.05 UST)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|67
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|-99
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|-9.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13.48 UST
En kötü işlem: -27 UST
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +22.50 UST
Maksimum ardışık zarar: -193.69 UST
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Trading strategy is 100% based on Volatility. Profit growth is directly proportional to high market movement. With an average of 70 daily operations, risk management is a priority, utilizing a fixed daily stop-loss to ensure safety and performance consistency.
İnceleme yok