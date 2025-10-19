- Büyüme
İşlemler:
1 009
Kârla kapanan işlemler:
664 (65.80%)
Zararla kapanan işlemler:
345 (34.19%)
En iyi işlem:
204.45 USD
En kötü işlem:
-212.63 USD
Brüt kâr:
4 613.53 USD (461 018 pips)
Brüt zarar:
-4 503.16 USD (450 163 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
112 (225.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
675.91 USD (74)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
27.76%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.12
Alış işlemleri:
549 (54.41%)
Satış işlemleri:
460 (45.59%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.11 USD
Ortalama kâr:
6.95 USD
Ortalama zarar:
-13.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
72 (-220.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-615.09 USD (3)
Aylık büyüme:
10.80%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
547.13 USD
Maksimum:
890.62 USD (56.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
64.87% (836.22 USD)
Varlığa göre:
59.41% (659.69 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.v
|1009
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.v
|110
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.v
|11K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +204.45 USD
En kötü işlem: -213 USD
Maksimum ardışık kazanç: 74
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +225.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -220.63 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GVDMarkets-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
