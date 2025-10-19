SinyallerBölümler
Tummi Nasution

Abdullah Budi

Tummi Nasution
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 11%
GVDMarkets-Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 009
Kârla kapanan işlemler:
664 (65.80%)
Zararla kapanan işlemler:
345 (34.19%)
En iyi işlem:
204.45 USD
En kötü işlem:
-212.63 USD
Brüt kâr:
4 613.53 USD (461 018 pips)
Brüt zarar:
-4 503.16 USD (450 163 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
112 (225.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
675.91 USD (74)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
27.76%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.12
Alış işlemleri:
549 (54.41%)
Satış işlemleri:
460 (45.59%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.11 USD
Ortalama kâr:
6.95 USD
Ortalama zarar:
-13.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
72 (-220.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-615.09 USD (3)
Aylık büyüme:
10.80%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
547.13 USD
Maksimum:
890.62 USD (56.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
64.87% (836.22 USD)
Varlığa göre:
59.41% (659.69 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.v 1009
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.v 110
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.v 11K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +204.45 USD
En kötü işlem: -213 USD
Maksimum ardışık kazanç: 74
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +225.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -220.63 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GVDMarkets-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.10.19 18:29
No swaps are charged on the signal account
2025.10.19 18:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.19 18:29
High current drawdown in 59% indicates the absence of risk limitation
2025.10.19 18:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.19 18:29
A large drawdown may occur on the account again
