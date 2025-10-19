- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
5 (29.41%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (70.59%)
En iyi işlem:
126.40 USD
En kötü işlem:
-0.28 USD
Brüt kâr:
139.99 USD (13 999 pips)
Brüt zarar:
-2.03 USD (197 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (127.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
127.75 USD (2)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.25%
En son işlem:
27 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
84.64
Alış işlemleri:
11 (64.71%)
Satış işlemleri:
6 (35.29%)
Kâr faktörü:
68.96
Beklenen getiri:
8.12 USD
Ortalama kâr:
28.00 USD
Ortalama zarar:
-0.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-1.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.63 USD (9)
Aylık büyüme:
115.58%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1.63 USD (1.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD.v
|15
|XAUUSD.v
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD.v
|3
|XAUUSD.v
|135
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD.v
|342
|XAUUSD.v
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +126.40 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +127.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.63 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GVDMarkets-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok