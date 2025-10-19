- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
26
Kârla kapanan işlemler:
23 (88.46%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (11.54%)
En iyi işlem:
416.25 USD
En kötü işlem:
-743.93 USD
Brüt kâr:
2 848.04 USD (2 993 pips)
Brüt zarar:
-1 426.12 USD (2 150 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (1 664.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 664.82 USD (15)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
1.77
Alış işlemleri:
15 (57.69%)
Satış işlemleri:
11 (42.31%)
Kâr faktörü:
2.00
Beklenen getiri:
54.69 USD
Ortalama kâr:
123.83 USD
Ortalama zarar:
-475.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-743.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-743.93 USD (1)
Aylık büyüme:
1.76%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.12 USD
Maksimum:
803.64 USD (0.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|843
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +416.25 USD
En kötü işlem: -744 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 664.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -743.93 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.78 × 143
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.58 × 29229
1000-0.01
10000-0.1
Risk-1:!
İnceleme yok