- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
11 (84.61%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (15.38%)
En iyi işlem:
3.66 USD
En kötü işlem:
-0.27 USD
Brüt kâr:
11.89 USD (1 065 pips)
Brüt zarar:
-0.36 USD (35 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (10.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10.18 USD (9)
Sharpe oranı:
0.76
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
34.94
Alış işlemleri:
10 (76.92%)
Satış işlemleri:
3 (23.08%)
Kâr faktörü:
33.03
Beklenen getiri:
0.89 USD
Ortalama kâr:
1.08 USD
Ortalama zarar:
-0.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.27 USD (1)
Aylık büyüme:
38.31%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.33 USD (0.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCHFm
|7
|USDCHFm
|3
|EURNZDm
|2
|EURAUDm
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCHFm
|8
|USDCHFm
|2
|EURNZDm
|0
|EURAUDm
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCHFm
|651
|USDCHFm
|132
|EURNZDm
|-11
|EURAUDm
|258
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.66 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +10.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.27 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
