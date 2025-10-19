SinyallerBölümler
Budi Setiawan S Si

Buset TRZ

Budi Setiawan S Si
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real24
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
11 (84.61%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (15.38%)
En iyi işlem:
3.66 USD
En kötü işlem:
-0.27 USD
Brüt kâr:
11.89 USD (1 065 pips)
Brüt zarar:
-0.36 USD (35 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (10.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10.18 USD (9)
Sharpe oranı:
0.76
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
34.94
Alış işlemleri:
10 (76.92%)
Satış işlemleri:
3 (23.08%)
Kâr faktörü:
33.03
Beklenen getiri:
0.89 USD
Ortalama kâr:
1.08 USD
Ortalama zarar:
-0.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.27 USD (1)
Aylık büyüme:
38.31%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.33 USD (0.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCHFm 7
USDCHFm 3
EURNZDm 2
EURAUDm 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCHFm 8
USDCHFm 2
EURNZDm 0
EURAUDm 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCHFm 651
USDCHFm 132
EURNZDm -11
EURAUDm 258
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.66 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +10.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.27 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.19 16:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.19 16:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
