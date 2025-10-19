SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / RANGER SCALPER XAU ONLY
R.hendra Eka Vedhayana Rutra

RANGER SCALPER XAU ONLY

R.hendra Eka Vedhayana Rutra
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
619
Kârla kapanan işlemler:
457 (73.82%)
Zararla kapanan işlemler:
162 (26.17%)
En iyi işlem:
1 499.84 USD
En kötü işlem:
-927.36 USD
Brüt kâr:
49 276.78 USD (148 287 pips)
Brüt zarar:
-23 686.74 USD (110 715 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (263.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 285.35 USD (12)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
331
Ort. tutma süresi:
29 dakika
Düzelme faktörü:
7.47
Alış işlemleri:
265 (42.81%)
Satış işlemleri:
354 (57.19%)
Kâr faktörü:
2.08
Beklenen getiri:
41.34 USD
Ortalama kâr:
107.83 USD
Ortalama zarar:
-146.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-2 611.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 225.81 USD (6)
Aylık büyüme:
176.91%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3 426.68 USD (10.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 617
GBPJPY 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 25K
GBPJPY 573
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 37K
GBPJPY 550
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 499.84 USD
En kötü işlem: -927 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +263.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 611.43 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live07
0.00 × 7
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 11
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
FXCM-USDReal08
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 9
NewWinFx-REAL
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 29
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 8
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Longhorn-Real2
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 48
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
106 daha fazla...
Just do it !!


For other information and questions, please contact :

Telegram : @koclokdw

Whatsapp : +6281330865065

