İşlemler:
619
Kârla kapanan işlemler:
457 (73.82%)
Zararla kapanan işlemler:
162 (26.17%)
En iyi işlem:
1 499.84 USD
En kötü işlem:
-927.36 USD
Brüt kâr:
49 276.78 USD (148 287 pips)
Brüt zarar:
-23 686.74 USD (110 715 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (263.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 285.35 USD (12)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
331
Ort. tutma süresi:
29 dakika
Düzelme faktörü:
7.47
Alış işlemleri:
265 (42.81%)
Satış işlemleri:
354 (57.19%)
Kâr faktörü:
2.08
Beklenen getiri:
41.34 USD
Ortalama kâr:
107.83 USD
Ortalama zarar:
-146.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-2 611.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 225.81 USD (6)
Aylık büyüme:
176.91%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3 426.68 USD (10.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 11
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 9
|
NewWinFx-REAL
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 29
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
İnceleme yok